Омск-Информ
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·Происшествия

Он может быть причиной головокружения, головной боли и тошноты.
По данным Обь-Иртышского УГМС, вчера, 16 июня, в Октябрьском округе Омска зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации сероводорода. Содержание этого вещества в воздухе достигло 1,2 ПДК.
Сероводород токсичен. Даже в небольших количествах он вызывает головокружение, головную боль, тошноту и рвоту.
В других округах превышений не выявили. Уровень загрязнения в городе оценили как низкий. Отметим, что, по прогнозу синоптиков, 18–20 июня уровень загрязнения воздуха будет пониженным.
Ранее сообщалось, что в мае в Омске наблюдался повышенный уровень загрязнения воздуха.
·Происшествия

Он может быть причиной головокружения, головной боли и тошноты.
По данным Обь-Иртышского УГМС, вчера, 16 июня, в Октябрьском округе Омска зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации сероводорода. Содержание этого вещества в воздухе достигло 1,2 ПДК.
Сероводород токсичен. Даже в небольших количествах он вызывает головокружение, головную боль, тошноту и рвоту.
В других округах превышений не выявили. Уровень загрязнения в городе оценили как низкий. Отметим, что, по прогнозу синоптиков, 18–20 июня уровень загрязнения воздуха будет пониженным.
Ранее сообщалось, что в мае в Омске наблюдался повышенный уровень загрязнения воздуха.