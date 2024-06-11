Всего в мае в Омске режим неблагоприятных метеоусловий для рассеивания вредных примесей объявляли 3 раза.

Всего в мае в Омске режим неблагоприятных метеоусловий для рассеивания вредных примесей объявляли 3 раза.

Синоптики Обь-Иртышского УГМС опубликовали информацию о загрязнениях окружающей среды в регионе, которые были выявлены в прошлом месяце. Всего в мае в Омске режим неблагоприятных метеоусловий для рассеивания вредных примесей объявляли 3 раза.

Превышения предельно допустимых концентраций опасных веществ фиксировались во всех округах города. Так, превышение сероводорода было обнаружено в Центральном, Кировском и Ленинском округах, взвешенных веществ – в Октябрьском округе, оксида углерода – в Центральном округе, диоксида азота – в Советском округе.

– В мае в целом по городу наблюдался «повышенный» уровень загрязнения воздуха. Случаи высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха на стационарных постах Омска не зарегистрированы, – отметили синоптики.

В водоемах области зафиксированы случаи превышения ПДК фосфатов, железа, меди, ртути, фенолов, нефтепродуктов и пестицидов. Всего в регионе в мае зарегистрировано по 3 случая высокого и экстремально высокого загрязнения поверхностных вод суши.