Спикер Заксобрания Омской области пожелал выпускникам кадетского корпуса поступить в учебные учреждения Министерства обороны РФ.

Спикер Заксобрания Омской области пожелал выпускникам кадетского корпуса поступить в учебные учреждения Министерства обороны РФ.

Сегодня, 21 июня, председатель Заксобрания Омской области Александр Артемов торжественно поздравил выпускников кадетского корпуса с окончанием заведения.

Он вручил кадетам аттестаты, нагрудные знаки об окончании корпуса, медали «За особые успехи в учении» 1 и 2 степени. Лучшие выпускники награждены подарочными «командирскими» часами от губернатора Омской области, памятными дипломами имени гвардии полковника А. В. Романенко.

Александр Артемов отметил, что за годы обучения ребята получили хорошее образование, приобрели бесценный опыт жизни в воинском коллективе, окрепли физически и духовно.

– Кадетское братство, верность своему призванию и стране – это бесценный нравственный багаж, который вы возьмете с собой в большую жизнь. Очень хотелось бы, чтобы вы пронесли кадетскую дружбу через все годы службы и труда на благо Отечества, – заявил спикер областного парламента. – Нет ни одной страницы за последние пару сотен лет, где бы ни принимали участие воспитанники корпуса. Вам предстоит с честью нести звание выпускника Омского кадетского военного корпуса. Успехов вам в службе и выборе правильной профессии.

Всем выпускникам спикер Заксобрания пожелал дальнейших успехов на вступительных испытаниях в военные учебные заведения Министерства обороны РФ и в дальнейшей службе.