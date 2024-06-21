Один из главных православных праздников отмечается в это воскресенье, 23 июня.

Один из главных православных праздников отмечается в это воскресенье, 23 июня.

В предстоящее воскресенье, 23 июня, православные будут отмечать один из главных праздников – Троицу. Митрополит Омский и Таврический Дионисий заявил, что в этот день верующим категорически запрещено нарушать заповеди, кроме того, нельзя ругаться со своими близкими и соседями.

– Поскольку Троица – это праздник духовного единства, праздник, когда ты ощущаешь не только на эмоциональном, но именно на духовном уровне связь с братьями и сестрами, которые тебе родные не по крови, а по вере, то, конечно, на Троицу ругаться нельзя ни с близкими, ни с дальними, – сказал митрополит в эфире программы «Благовест. Слово пастыря».

Также на Троицу нельзя работать. Нужно сходить в храм и предстать перед Богом.