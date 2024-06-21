Омск-Информ
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·Общество

Власти считают, что оснований для него больше нет.
Губернатор Омской области Виталий Хоценко распорядился отменить режим повышенной готовности, введенный в связи с паводком. Документ, подписанный 14 июня, опубликовали на сайте облправительства сегодня.Режим отменили в связи с устранением обстоятельств, послуживших основанием для введения режима повышенной готовности.
— В регионе сейчас действует режим чрезвычайной ситуации, введенный 12 мая 2024 г. в Омской области, 17 мая 2024 г. Правительственной комиссией ситуация в Омской области признана чрезвычайной ситуацией федерального уровня, — добавила пресс-секретарь губернатора Омской области Мина Ахвердиева.
Напомним, режим повышенной готовности ввели 5 апреля. Сегодня глава региона сообщил о том, что уровень воды в Иртыше около Усть-Ишима опустился ниже опасной отметки. Отметим, что он стабильно падает уже несколько недель, однако вода ушла еще не из всех домов.
·Общество

Власти считают, что оснований для него больше нет.
Губернатор Омской области Виталий Хоценко распорядился отменить режим повышенной готовности, введенный в связи с паводком. Документ, подписанный 14 июня, опубликовали на сайте облправительства сегодня.Режим отменили в связи с устранением обстоятельств, послуживших основанием для введения режима повышенной готовности.
— В регионе сейчас действует режим чрезвычайной ситуации, введенный 12 мая 2024 г. в Омской области, 17 мая 2024 г. Правительственной комиссией ситуация в Омской области признана чрезвычайной ситуацией федерального уровня, — добавила пресс-секретарь губернатора Омской области Мина Ахвердиева.
Напомним, режим повышенной готовности ввели 5 апреля. Сегодня глава региона сообщил о том, что уровень воды в Иртыше около Усть-Ишима опустился ниже опасной отметки. Отметим, что он стабильно падает уже несколько недель, однако вода ушла еще не из всех домов.