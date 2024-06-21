Власти считают, что оснований для него больше нет.
Губернатор Омской области Виталий Хоценко распорядился отменить режим повышенной готовности, введенный в связи с паводком. Документ, подписанный 14 июня, опубликовали на сайте облправительства сегодня.Режим отменили в связи с устранением обстоятельств, послуживших основанием для введения режима повышенной готовности.
— В регионе сейчас действует режим чрезвычайной ситуации, введенный 12 мая 2024 г. в Омской области, 17 мая 2024 г. Правительственной комиссией ситуация в Омской области признана чрезвычайной ситуацией федерального уровня, — добавила пресс-секретарь губернатора Омской области Мина Ахвердиева.
Напомним, режим повышенной готовности ввели 5 апреля. Сегодня глава региона сообщил о том, что уровень воды в Иртыше около Усть-Ишима опустился ниже опасной отметки. Отметим, что он стабильно падает уже несколько недель, однако вода ушла еще не из всех домов.