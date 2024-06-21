За «однушку» придется платить в среднем по 22 тысячи, за «двушку» – 30,6 тес. рублей.

За «однушку» придется платить в среднем по 22 тысячи, за «двушку» – 30,6 тес. рублей.

В июне по сравнению с началом года в Омске на 9 % подорожали однокомнатные квартиры. По данным сервиса «Циан.Аналитика», в среднем такое жилье обойдется в 22 тыс. рублей в месяц.

Стоимость аренды двухкомнатных квартир выросла на 13 %. За «двушку» придется платить по 30,6 тыс. рублей.

За год аренда «однушек» стала дороже на 33 %, «двушек» – на 35 %. Цены в Омске растут быстрее, чем в среднем по стране.

– В первой половине 2024 года после непродолжительного периода стагнации в большинстве крупнейших городов РФ вновь возобновился рост ставок аренды. Сейчас они находятся на исторических максимумах. Как и в прошлом году, активность на рынке начала увеличиваться не с середины лета, а уже весной за счет некомфортных ипотечных условий на вторичном рынке и в сегменте новостроек, – сообщила эксперт «Циан.Аналитики» Елена Лапшина.

Цены могут продолжить повышаться.