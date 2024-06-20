Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

В парке «Вокруг света» завтра пройдет целая серия развлекательных мероприятий, которая завершится концертом певицы Mia Boyka. 

Завтра в омском семейном парке развлечений «Вокруг света» пройдет серия развлекательных мероприятий, завершит которые концерт российской поп-певицы Mia Boyka (Миа Бойка). 

А чтобы зрителям было удобно добраться домой, их развезут туда шесть больших автобусов. Они поедут в следующих направлениях: 

  • по маршрутам № 14, 33 – в Нефтяники;  
  • по маршруту № 45 – в Ясную Поляну через Ленинградский мост;  
  • по маршруту № 24 – в Солнечный через мост 60-летия Победы;  
  • по маршруту № 94 – в микрорайон «Первокирпичный» с проездом по Красному Пути, Интернациональной, разворотом в районе площади Победы, далее – по утвержденной схеме;
  • по маршруту № 95 – на «Московку-2». 

В городском департаменте транспорта отметили, что автобусы отправятся с остановки «Городок Водников». Учитываться при этом будет и подход пассажиров к остановке, и наполняемость автобусов. Отправление не ранее 21:30. Оплата будет взиматься по городскому тарифу. 

·Общество

В парке «Вокруг света» завтра пройдет целая серия развлекательных мероприятий, которая завершится концертом певицы Mia Boyka. 

Завтра в омском семейном парке развлечений «Вокруг света» пройдет серия развлекательных мероприятий, завершит которые концерт российской поп-певицы Mia Boyka (Миа Бойка). 

А чтобы зрителям было удобно добраться домой, их развезут туда шесть больших автобусов. Они поедут в следующих направлениях: 

  • по маршрутам № 14, 33 – в Нефтяники;  
  • по маршруту № 45 – в Ясную Поляну через Ленинградский мост;  
  • по маршруту № 24 – в Солнечный через мост 60-летия Победы;  
  • по маршруту № 94 – в микрорайон «Первокирпичный» с проездом по Красному Пути, Интернациональной, разворотом в районе площади Победы, далее – по утвержденной схеме;
  • по маршруту № 95 – на «Московку-2». 

В городском департаменте транспорта отметили, что автобусы отправятся с остановки «Городок Водников». Учитываться при этом будет и подход пассажиров к остановке, и наполняемость автобусов. Отправление не ранее 21:30. Оплата будет взиматься по городскому тарифу. 