В парке «Вокруг света» завтра пройдет целая серия развлекательных мероприятий, которая завершится концертом певицы Mia Boyka.
Завтра в омском семейном парке развлечений «Вокруг света» пройдет серия развлекательных мероприятий, завершит которые концерт российской поп-певицы Mia Boyka (Миа Бойка).
А чтобы зрителям было удобно добраться домой, их развезут туда шесть больших автобусов. Они поедут в следующих направлениях:
- по маршрутам № 14, 33 – в Нефтяники;
- по маршруту № 45 – в Ясную Поляну через Ленинградский мост;
- по маршруту № 24 – в Солнечный через мост 60-летия Победы;
- по маршруту № 94 – в микрорайон «Первокирпичный» с проездом по Красному Пути, Интернациональной, разворотом в районе площади Победы, далее – по утвержденной схеме;
- по маршруту № 95 – на «Московку-2».
В городском департаменте транспорта отметили, что автобусы отправятся с остановки «Городок Водников». Учитываться при этом будет и подход пассажиров к остановке, и наполняемость автобусов. Отправление не ранее 21:30. Оплата будет взиматься по городскому тарифу.