Клиника направила правоохранителям искаженный годовой отчет об обороте прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ.

Клиника направила правоохранителям искаженный годовой отчет об обороте прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ.

В одном из райцентров Омской области – Павлоградке на неделю прекратит свою работу стоматологическая клиника. Дело в том, что медики несвоевременно направили в УМВД России по Омской области годовой отчет о своей деятельности, связанной с оборотом прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ. Но это полбеды: как выяснили правоохранители, клиника представила еще и искаженный отчет.

Прекурсоры – это вещества, которые применяют при изготовлении и переработке наркотических средств и психотропных веществ. Однако в малых дозах подобные компоненты содержатся и в некоторых лекарственных препаратах.

На медицинское учреждение составили протокол об административном правонарушении. В суде представитель клиники признал вину и не стал оспаривать, что нарушения имели место.

– Учитывая, что общество имело возможность и должно было принять все меры по направлению достоверной отчетности в установленной форме и в предусмотренном порядке, однако всех зависящих мер для соблюдения необходимых нормативных требований им предпринято не было, суд приостановил деятельность стоматологической клиники, связанную с оборотом, использованием прекурсора наркотических средств и психотропных веществ, на семь суток, – сообщила пресс-служба Павлоградского районного суда.

Постановление суда в законную силу пока не вступило.