Сегодня более 70 % фишинговых ссылок в интернете приходится на поддельные сайты компаний, сервисов инвестиций и известных брендов.

Сегодня более 70 % фишинговых ссылок в интернете приходится на поддельные сайты компаний, сервисов инвестиций и известных брендов. Большой популярностью у мошенников также пользуется создание фейковых розыгрышей призов и конкурсов.

Как показала совместная аналитика МегаФона и Яндекс Браузера, более 60 % выявленных за полгода фишинговых ресурсов имитируют интерфейс популярных сервисов для инвестиций. Еще 10 % – это поддельные веб-сайты, маскирующиеся под известный бренд или компанию. При этом злоумышленники часто используют доменное имя, визуально схожее с настоящим адресом, например: www.[название бренда].id4007.ru.

Остальные 30 % фишинговых сайтов относятся к различным категориям. Специалисты часто обнаруживают сайты, имитирующие соцсети, и ресурсы с призывом проголосовать за родственника, фейковые сайты по продаже билетов в театры, кинотеатры и на прочие массовые мероприятия, а также поддельные ссылки под видом личного кабинета онлайн-банков и государственных порталов. Кроме того, мошенники нередко создают сайты по обмену криптовалюты и с несуществующими розыгрышами призов.

Аналитики отмечают, что одним из активных каналов распространения фишинговых ссылок являются рекламные баннеры на сайтах, электронные письма и мессенджеры, через которые мошенники устраивают спам-атаки.

– Фишинговые ссылки, имитирующие самые разные сервисы и сайты, создаются регулярно. В МегаФоне разработана собственная система выявления таких ресурсов, позволяющая эффективно защищать абонентов от мошенничества. Мы решили объединить наши усилия с Яндекс Браузером, команда которого обладает глубокой экспертизой в борьбе с фишингом. Для максимальной безопасности мы рекомендуем пользователям не переходить по сомнительным ссылкам, использовать двухфакторную авторизацию для защиты своего аккаунта и в настройках мессенджера устанавливать дополнительный пин-код и пароль, – отмечает директор по предотвращению мошенничества и потерь доходов МегаФона Сергей Хренов.

Этой весной МегаФон и Яндекс Браузер запустили проект по обмену найденными фишинговыми ссылками. Специалисты обеих компаний ежемесячно передают друг другу список из нескольких тысяч подозрительных ресурсов, которые МегаФон выявляет с помощью умных алгоритмов и аналитики больших данных, а Яндекс Браузер – генеративных нейросетей нового поколения. Это позволяет взаимно обогатить базу опасных сайтов и усилить защиту пользователей от интернет-мошенников.

Ежедневно МегаФон и Яндекс Браузер выявляют более 600 новых мошеннических доменов, цель которых – украсть данные пользователей. При переходе на эти ресурсы появляется предупреждение об опасности и рекомендация покинуть сайт.