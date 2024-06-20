Омск-Информ
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·Общество

Власти просьбу не одобрили и посоветовали обойтись без этого.
Вчера «зеленая комиссия» Омска обсудила вопрос вырубки 22 сосен и 10 кв. м поросли вяза на проспекте Комарова около «Маяк-Молла». За разрешением к чиновникам обратилась компания «Сатурн 3000», которая строит там новый торговый центр.
Два дерева из тех, что планируется снести, сухостойные, но тотальные взрослые и здоровые. Взамен компания должна была заплатить 2,94 млн рублей.
Однако комиссия отказала в вырубке. Как сообщает «Город55», застройщику посоветовали пересмотреть проект – сдвинуть здание и расширить проезд.
Ранее сообщалось, что члены «зеленой комиссии»  одобрили вырубку 13 елей возле торгового центра «Омский». Снос объяснили необходимостью увеличить расстояние между деревьями, чтобы они не мешали друг другу.
·Общество

Власти просьбу не одобрили и посоветовали обойтись без этого.
Вчера «зеленая комиссия» Омска обсудила вопрос вырубки 22 сосен и 10 кв. м поросли вяза на проспекте Комарова около «Маяк-Молла». За разрешением к чиновникам обратилась компания «Сатурн 3000», которая строит там новый торговый центр.
Два дерева из тех, что планируется снести, сухостойные, но тотальные взрослые и здоровые. Взамен компания должна была заплатить 2,94 млн рублей.
Однако комиссия отказала в вырубке. Как сообщает «Город55», застройщику посоветовали пересмотреть проект – сдвинуть здание и расширить проезд.
Ранее сообщалось, что члены «зеленой комиссии»  одобрили вырубку 13 елей возле торгового центра «Омский». Снос объяснили необходимостью увеличить расстояние между деревьями, чтобы они не мешали друг другу.