Омск-Информ
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·Общество

Чтобы компенсировать эти потери, аграрии засеяли другие угодья.
Паводок в Омской области нанес урон 57 тыс. га посевов. Об этом глава регионального Минсельхоза Николай Дрофа сообщил ТАСС.
– На севере области пострадало не так много – порядка 3 тыс. га. Но больше от паводка пострадала южная часть региона – Русско-Полянский, Павлоградский, Азовский, Шербакульский районы. Всего у нас семь-восемь районов, где гидромет вводил опасное явление «переувлажнение», – отметил Дрофа.
Из-за паводка власти региона перераспределили посевные площади. Чтобы компенсировать выбывшие земельные участки, аграрии засеяли часть угодий, которые хотели оставить под парами.
Оценку ущерба проведут позднее.
·Общество

Чтобы компенсировать эти потери, аграрии засеяли другие угодья.
Паводок в Омской области нанес урон 57 тыс. га посевов. Об этом глава регионального Минсельхоза Николай Дрофа сообщил ТАСС.
– На севере области пострадало не так много – порядка 3 тыс. га. Но больше от паводка пострадала южная часть региона – Русско-Полянский, Павлоградский, Азовский, Шербакульский районы. Всего у нас семь-восемь районов, где гидромет вводил опасное явление «переувлажнение», – отметил Дрофа.
Из-за паводка власти региона перераспределили посевные площади. Чтобы компенсировать выбывшие земельные участки, аграрии засеяли часть угодий, которые хотели оставить под парами.
Оценку ущерба проведут позднее.