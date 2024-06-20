Его приговорили к 8,5 года. Подельников мужчины еще судят.

Его приговорили к 8,5 года. Подельников мужчины еще судят.

Куйбышевский райсуд Омска признал 38-летнего москвича виновным в вымогательстве и покушении на уничтожение имущества. Как лидера организованной группы, его решили отправить в колонию строгого режима на 8,5 лет.

Как сообщили в полиции, в преступную группу входили 9 жителей Омска и Екатеринбурга. В августе 2022 года пятеро из них, выполняя указания организатора, приехали к директору омского сельскохозяйственного предприятия, угрожали ему и требовали 20 млн рублей.

Через месяц еще трое преступников приехали из Екатеринбурга в Омск. Они арендовали квартиру, купили ВАЗ-2106, камуфлированные костюмы и канистру дизельного топлива. Потом они поехали в Новосибирскую область и подожгли все посевы омича. Огню помешал распространиться дождь.

Сразу после этих преступлений восемь соучастников поймали и заключили под стражу. Лидер успел сбежать и скрывался, пока его не задержали в московском аэропорту при попытке улететь в Калининград.

Остальных подельников еще судят.