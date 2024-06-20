Сегодня стало известно, что с женщиной все в порядке.

Сегодня стало известно, что с женщиной все в порядке.

В Омске закончились поиски пропавшей 76-летней Ольги Головни. Как сообщил сегодня поисково-спасательный отряд «ДоброСпас-Омск», женщина жива.

Напомним, вчера утром пенсионерка вышла из дома и не вернулась . Опасаясь за ее здоровье, родственники обратились к волонтерам.

Отметим, что в городе разыскивают другую пропавшую – 70-летнюю Людмилу Зборец. В понедельник, 17 июня, она вышла из дома на 5-й Кордной и не вернулась.

Приметы: на вид около 60 лет, рост 160 см, темные волосы с сединой. Была одета в синюю куртку, красные штаны и синие тапочки.

Тех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить по телефонам: 8-999-470-10-08, 8-999-453-77-10 или 02 (с сотового 102).