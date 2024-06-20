Еще 45 млн рублей омский клуб заплатил «Витязю» за возвращение этого хоккеиста в Омск.

Еще 45 млн рублей омский клуб заплатил «Витязю» за возвращение этого хоккеиста в Омск.

Стала известна зарплата новичка «Авангарда» Александра Яремчука. Накануне было объявлено, что омский клуб заключил с ним 3-летний контракт. Подмосковному «Витязю», за который ранее выступал хоккеист, заплатили денежную компенсацию в размере 45 млн рублей.

За три сезона в составе «ястребов» Яремчук заработает 90 млн рублей, сообщает хоккейный обозреватель «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис. Примерно столько же игрок получал в «Витязе». Инсайдер отмечает, что «Авангард» давно хотел вернуть Яремчука, отыгравшего в системе омского клуба три сезона и взявшего с «ястребами» Кубок Гагарина в 2021 году.

Как отметил генменеджер «Авангарда» Антон Курьянов, Александр Яремчук – это техничный обученный игрок, прошедший школу Боба Хартли и набравшийся опыта за последние годы в ведущих звеньях «Витязя». Теперь для него пришло время сделать шаг вперед. Все условия и возможности для этого есть.