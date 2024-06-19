24-летнего Александра Яремчука выменяли в подмосковном «Витязе» на крупную денежную компенсацию.

24-летнего Александра Яремчука выменяли в подмосковном «Витязе» на крупную денежную компенсацию.

Омский «Авангард» пополнился 24-летним нападающим Александром Яремчуком. Форварда выменяли в подмосковном «Витязе» на денежную компенсацию. По данным телеграм-канала «Арена Бреда», омский клуб отдал за Яремчука 45 млн рублей.

С нападающим заключен односторонний контракт на три года. Он будет играть в «Авангарде» под номером 85. Александр Яремчук уже выступал за омскую команду в 2019-2021 годах и в составе «ястребов» завоевал Кубок Гагарина.

Генеральный менеджер ХК «Авангард» Антон Курьянов не скрывает радости от возвращения нападающего.

- Александра Яремчука мы хорошо знаем по выступлению за нашу команду в тот период, когда она играла в Балашихе. Это техничный обученный игрок, прошедший школу Хартли и набравшийся опыта за последние годы в ведущих звеньях «Витязя», - сказал Курьянов.- Настало время сделать шаг вперед, это понимаем и мы, и сам хоккеист. Все условия и возможности для этого есть. Яремчук способен решить эпизод в одиночку, но прежде всего это командный игрок, с характером и желанием побеждать. Рады его возвращению в «Авангард»

В сезоне-2023/24 Яремчук провел за «Витязь» 61 матч и набрал 24 (13+11) очка.