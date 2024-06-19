Четверо из кандидатов находились в отставке и планируют вернуться в судебную систему.

На завтрашнем пленарном заседании Заксобрания Омской области планируется утвердить кандидатов на должность мировых судей. В этот список вошли 8 претендентов. Четверых из них назначат впервые. Так, Виктор Рийбе претендует на должность мирового судьи участка № 52 Кировского судебного района, Татьяна Чурсина – мирового судьи № 34 Усть-Ишимского судебного района, Руслан Вагапов – на должность мирового судьи № 49 Кировского судебного района, Наталья Зуева – на место мирового судьи № 61 Ленинского судебного района.

Кроме того, в судебную систему предполагается вернуть четырех судей в отставке. Наталью Ерофееву – в качестве мирового судьи участка № 97 в Центральном судебном округе, Татьяну Рубе – в качестве мирового судьи участка № 84 в Советском судебном районе, Галину Шарушинскую – в качестве мирового судьи № 14 в Муромцевском судебном районе, Инну Шушпан – в качестве мирового судьи судебного участка № 43 в Кировском судебном районе.

Служителей Фемиды изберут на срок три года. Они произнесут присягу и получат мантии из рук председателя Заксобрания Александра Артемова.