Вода ушла из них за последние двое суток. Подтоплен еще 151 дом.

Вода ушла из них за последние двое суток. Подтоплен еще 151 дом.

Уровень воды в реках в Омской области продолжает снижаться. Как сообщает губернатор Виталий Хоценко, сегодня уровень Иртыша составляет 827 см, уровень Ишима – 1182 см. За два дня вода опустилась на 7 см и 15 см соответственно.

За сутки вода ушла из 26 домов, за двое суток – из 42. В них проводят просушку и дезинфекцию. Этим летом обработали уже 214 домов, просушили 28.

Подтопленным в регионе остается 151 дом в семи населенных пунктах. Жителей снабжают продуктами, водой и лекарствами.