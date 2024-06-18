В квартире три изолированные спальни, в одной из которых есть гардеробная с окном.

В квартире три изолированные спальни, в одной из которых есть гардеробная с окном.

На одном из популярных ресурсов появилось объявление о продаже четырехкомнатной квартиры на Иртышской набережной. Ее стоимость оценили в 30,5 млн рублей.

Стоит отметить, что жилье площадью 133,6 кв. м находится на восьмом этаже. Окна выходят на набережную и Ленинградский мост. По словам владельца, квартира выходит на солнечную сторону и в ней очень тепло. Внутри находятся три изолированные спальни, в одной из которых есть гардеробная с окном.

– В стоимость входит место для автомобиля в охраняемом подземном паркинге, лифт из парковки до этажа. Свежий ремонт в подъезде, консьерж. Закрытая территория с видеонаблюдением. Ухоженный двор с детской и современной спортивной площадкой, – отметил владелец.

Рядом с жильем расположены лицей, две гимназии и детский сад. В шаговой доступности находятся супермаркеты, кафе и рестораны.