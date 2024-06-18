Омск-Информ
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·Общество

Как сообщили в полиции, она сама пришла домой.
Девочка, которую потеряли родственники и разыскивала полиция, вернулась домой. По предварительным данным правоохранителей, в отношении нее никаких противоправных действий не совершалось.
Ранее сообщалось, что 9-летняя школьница днем вышла в магазин, куда так и не дошла. Родственники боялись, что она заблудилась.
·Общество

Как сообщили в полиции, она сама пришла домой.
Девочка, которую потеряли родственники и разыскивала полиция, вернулась домой. По предварительным данным правоохранителей, в отношении нее никаких противоправных действий не совершалось.
Ранее сообщалось, что 9-летняя школьница днем вышла в магазин, куда так и не дошла. Родственники боялись, что она заблудилась.