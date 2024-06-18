Школьницу не могут отыскать уже несколько часов.

Школьницу не могут отыскать уже несколько часов.

В Омске пропала 9-летняя Аружан Жакупова. Как сообщили в полиции, сегодня около 13:00 она вышла из дома на улице 15-й Марьяновской в магазин за продуктами и не вернулась.

– По предварительным данным, в магазин девочка так и не заходила. Несовершеннолетняя находилась в гостях у родственников, могла заблудиться, – отмечают правоохранители.

Приметы Аружан: на вид 9 лет, рост 142 см, худощавое телосложение, большие карие глаза, длинные темно-русые волосы.

Тех, кто видел девочку или знает, где она находится, просят позвонить в полицию по телефонам: 79-33-02, 79-22-78, 8-913-609-75-19 или 102.