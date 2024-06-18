Омск-Информ
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·Общество

Малыши прячутся в траве, пока их мама патрулирует территорию.
В прошлый понедельник, 10 июня, в Большереченском зоопарке родились косулята. Число и пол малышей пока не известны.
– Что они делают в первые дни после рождения? Прячутся. Инстинкт самосохранения развит отменно. Мама самоотверженно патрулирует территорию и не жалует посетителей. Как только станет известен пол малышей, будем вместе придумывать им имена, – сообщили в зоопарке.
Отметим, что в начале июня в Большереченском зоопарке также родился детеныш алтайского марала.
·Общество

Малыши прячутся в траве, пока их мама патрулирует территорию.
В прошлый понедельник, 10 июня, в Большереченском зоопарке родились косулята. Число и пол малышей пока не известны.
– Что они делают в первые дни после рождения? Прячутся. Инстинкт самосохранения развит отменно. Мама самоотверженно патрулирует территорию и не жалует посетителей. Как только станет известен пол малышей, будем вместе придумывать им имена, – сообщили в зоопарке.
Отметим, что в начале июня в Большереченском зоопарке также родился детеныш алтайского марала.