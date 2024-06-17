Вины сельчанин за собой не признал и возмещать ущерб не собирался. Пришлось арестовать оба его автомобиля.

Вины сельчанин за собой не признал и возмещать ущерб не собирался. Пришлось арестовать оба его автомобиля.

50-летнего жителя Таврического района обвинили в незаконной рубке деревьев. Следствие установило, что с июля по сентябрь прошлого года около деревни Голубинка Таврического района он без специального разрешения срубил 109 берез. Главное управление лесного хозяйства понесло ущерб в сумме более 1,3 млн. рублей.

Вину в преступлении мужчина не признал, а также не собирался возмещать причиненный государству ущерб.

– В связи с указанным судом по ходатайству органов расследования наложен арест на принадлежащее обвиняемому имущество (два автомобиля). В целях возмещения материального ущерба прокурором района заявлен гражданский иск, – сообщили в прокуратуре Омской области.

Дело направили в Таврический районный суд. Нарушителю грозит до семи лет лишения свободы.