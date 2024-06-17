Омск-Информ
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·Происшествия

Парня вычислили спустя два дня после аварии, с места которой он сбежал.
Сотрудники полиции поймали водителя мототранспорта, который в минувшую субботу сбил 10-летнего велосипедиста в селе Харино Омского района. Виновником аварии оказался 15-летний житель СНТ «Береговой», который ехал на мопеде «Альфа». На отца парня завели дело по ст. 12.19.1 КоАП РФ (нарушение правил остановки или стоянки), а также ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение родительских обязанностей).
– Мужчина пояснил, что пока он занимался домашними делами, сын взял ключи от мопеда, которые лежали в свободном доступе, – сообщили в полиции.
Напомним, авария произошла 15 июня около 21:20. Подросток сбил мальчика на велосипеде и скрылся с места аварии. Пострадавшему велосипедисту понадобилась медицинская помощь.
·Происшествия

Парня вычислили спустя два дня после аварии, с места которой он сбежал.
Сотрудники полиции поймали водителя мототранспорта, который в минувшую субботу сбил 10-летнего велосипедиста в селе Харино Омского района. Виновником аварии оказался 15-летний житель СНТ «Береговой», который ехал на мопеде «Альфа». На отца парня завели дело по ст. 12.19.1 КоАП РФ (нарушение правил остановки или стоянки), а также ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение родительских обязанностей).
– Мужчина пояснил, что пока он занимался домашними делами, сын взял ключи от мопеда, которые лежали в свободном доступе, – сообщили в полиции.
Напомним, авария произошла 15 июня около 21:20. Подросток сбил мальчика на велосипеде и скрылся с места аварии. Пострадавшему велосипедисту понадобилась медицинская помощь.