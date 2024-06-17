Международный фестиваль-конкурс хоровых коллективов и вокальных ансамблей завершился неожиданным образом. Организаторы доказали, что хоровое братство существует.

Международный фестиваль-конкурс хоровых коллективов и вокальных ансамблей завершился неожиданным образом. Организаторы доказали, что хоровое братство существует.

В Омске завершился III Международный фестиваль-конкурс хоровых коллективов и вокальных ансамблей «Хоровые игры Сибири». Организатором фестиваля-конкурса выступило АНО «Центр творческих инициатив Сибири «Культурная столица» (директор Павел Капустин). Поддержку оказали: Министерство культуры Омской области, департамент культуры города Омска и Центр творческого развития и гуманитарного образования (Областной дом учителя).

География все шире

Девиз фестиваля «Хоровое искусство объединяет!» не просто красивая фраза. Согласно положению игр, в них могли участвовать хоры и ансамбли по трем направлениям: академическому, народному и эстрадному. Главный критерий – массовость: ансамбль должен был быть от 5 человек, хор – от 12. На конкурс имели возможность заявиться и любительские, и профессиональные коллективы. Градации по возрасту в любительском направлении разделены от детских хоров до возрастных. По факту на сцену выходили и семилетние дети, и ветераны, которые младшим участникам годятся в прадедушки и прабабушки.

Конкурс проводился в два этапа. Прием заявок на заочный отборочный этап шел с ноября 2023 года по май 2024 года. Кульминацией конкурса стали четыре дня очного этапа.

«Хоровые игры Сибири – 2024» стали значимым культурным событием не только для СФО, но и для всей России. На фестиваль приехало 54 коллектива, отобранных жюри, из 9 регионов страны. География становится шире – год от года. На этот раз соревноваться приехали коллективы из Московской, Томской, Нижегородской, Новосибирской, Свердловской областей, Пермского края, Республики Хакасии, Иркутской области. Было много участников не только из Омска, но и из сельских районов области. Общее количество певцов достигло тысячи, это в полтора раза больше, чем в прошлые годы.

На открытии форума губернатор Виталий Хоценко отметил:

– Омскую область мы считаем столицей не только Сибири, но и России, будем заявляться на конкурс «Культурная столица России». Но даже и этот официальный статус нам не нужен, потому что каждый год проходит масса событий в культурной жизни… Уже в третий раз проходят «Хоровые игры Сибири». Я даже не знаю, есть ли в других округах подобные мероприятия. Уверен, что нет, это наша уникальность, нашей большой Сибири. Песня сопровождает нас повсюду – уходили на войну с песней, за столом сидим с песней. Здорово, что эти традиции живут в виде конкурсов и игр.

Четырехдневная программа форума, помимо церемоний открытия и закрытия, была весьма насыщенной – четыре фестивальных концерта. Жюри столкнулось с жесткой конкуренцией в борьбе за Гран-при в 100 тысяч рублей.

С каждым годом все круче

Компетентность членов жюри ни у кого не вызывала сомнений. Судьями стали: профессор кафедры дирижирования Новосибирской государственной консерватории Елена Рудзей; ректор Саратовской государственной консерватории, профессор кафедры дирижирования Александр Занорин; известная фолк-рок певица, основатель группы Farlanders Инна Желанная (г. Москва); эксперт Федерации педагогов вокального искусства России Евгения Комаровская (г. Омск); худрук и главный дирижер Большого детского хора имени Попова, главный дирижер Музыкального театра Ирины Комаровской Георгий Журавлев (г. Москва); руководитель Средней группы Джаз-хора Свердловской государственной детской филармонии Злата Козловская.

На церемонии закрытия фестиваля министр культуры Омской области Юрий Трофимов выразил отдельную благодарность жюри, отметив, что потрясающие эксперты подняли конкурс на новую высоту. Также он поблагодарил идейного вдохновителя и организатора хоровых игр.

– Особенно хотелось бы поздравить Татьяну Капустину лично, ее команду и всех организаторов этого большого проекта, – подчеркнул министр культуры. – Абсолютно уверен, что «Хоровые игры Сибири» превратятся во Всероссийский конкурс. Встретимся здесь в Омске и проведем большой праздник для всех нас: зрителей и участников.

В свою очередь, Татьяна Капустина поделилась тем, что ее переполняют эмоции. С одной стороны, грусть от скорого расставания. С другой стороны, она рада появлению новых друзей – как у нее лично, так и у хоровой музыки в целом.

– Музыка – это такая многомерная материя, я уверена, что все маленькие зрители и участники вспомнят этот сегодняшний вечер, когда станут взрослыми. Что в 7 лет пели одну программу, в 14–15 лет поют другую программу: «Я расту!» Для этого мы все и придумали. Я вас поздравляю с успешным завершением конкурсного события. Спасибо всем за тот эмоциональный отклик, с которым вы приехали: теплотой, добротой, любовью к хоровому искусству. Вы огромные молодцы, – обратилась к участникам фестиваля и зрителям Татьяна Капустина.

После этого началась церемония награждения дипломантов и лауреатов «Хоровых игр Сибири – 2024».

Некоторые коллективы увезли богатый трофей – сразу несколько дипломов в разных номинациях. А омский вокальный коллектив «Аллегро» получил Специальный приз за лучший видеоролик «Болельщик хоровых игр Сибири» – умную колонку «Алиса».

Член жюри Елена Рудзей отметила, что в Сибири есть настоящие «хоровые Мекки», а, например, в Красноярске буквально поют берега. Когда на одном берегу Енисея полуторатысячный хор перекликается с таким же полуторатысячным собранием певцов на другом берегу реки. Невероятные фестивали хоров проходят в Томске, Кемерове, Новосибирске, Алтайской крае. Тем не менее «Хоровые игры Сибири», рожденные три года назад в Омске, – уникальны. Она же нарисовала интересную перспективу. При объединении нескольких городов можно было бы проводить хоровые игры по типу дельфийских, в разных локациях. Чтобы всем хватало гостиниц и залов.

Неожиданный финал

Наконец, была разрешена главная интрига хорового форума.

Павел Капустин передал Гран-при – сертификат на 100 000 рублей – абсолютному победителю «Хоровых игр Сибири – 2024». Жюри решило, что это камерный хор молодежи Bel Canto под руководством Татьяны Капустиной. И тут же Татьяна Капустина сделала беспрецедентное заявление.

– К сожалению, я не могу повлиять на решение жюри, но точно знаю, что мои ребята меня поддержат. И я хотела бы разделить денежный приз с замечательным, уникальным и, на мой взгляд, самым эмоциональным, самым ярким, самым творческим коллективом.

Речь шла об Академическом хоре Нижегородского госуниверситета имени Лобачевского. Хотя и без этого дружеского жеста со стороны организатора фестиваля коллектив, впервые приехавший на хоровые игры, увез четыре заслуженные награды: диплом Лауреата I степени в категории «Академическая музыка», диплом Лауреата I степени в категории «Эстрадная музыка», специальный приз «Лучший дирижер» и приз зрительских симпатий. Кстати, хор ННГУ в этом году отмечает свое 75-летие.

А в завершение Гала-концерта символ фестиваля – мишка, созданный нейросетью, пустил скупую слезу. Однако «Хоровые игры Сибири» на этом не заканчиваются. Они обязательно продолжатся в следующем сезоне.