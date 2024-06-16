Омск-Информ
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·Происшествия

Инцидент произошел возле киноцентра «Атриум-Кино». Ребенку понадобилась медицинская помощь.

Сегодня, 16 июня, около 18.00 в органы правопорядка поступило сообщение о ДТП на парковке, в результате которого пострадал ребенок. Как сообщили в Госавтоинспекции, инцидент произошел возле строения № 40 по улице 10 лет Октября. По этому адресу, согласно данным 2ГИС, расположен киноцентр «Атриум».

По предварительным данным, 32-летний мужчина, управлявший автомобилем «Ниссан», двигаясь по парковке, совершил наезд на 14-летнюю школьницу. В результате происшествия девочке понадобилась медицинская помощь.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка.

·Происшествия

Инцидент произошел возле киноцентра «Атриум-Кино». Ребенку понадобилась медицинская помощь.

Сегодня, 16 июня, около 18.00 в органы правопорядка поступило сообщение о ДТП на парковке, в результате которого пострадал ребенок. Как сообщили в Госавтоинспекции, инцидент произошел возле строения № 40 по улице 10 лет Октября. По этому адресу, согласно данным 2ГИС, расположен киноцентр «Атриум».

По предварительным данным, 32-летний мужчина, управлявший автомобилем «Ниссан», двигаясь по парковке, совершил наезд на 14-летнюю школьницу. В результате происшествия девочке понадобилась медицинская помощь.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка.