Омск-Информ
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В мэрии прокомментировали слова замглавы дептранса Сергея Фалькова об открытии перекрестка бульвара Архитекторов и Степанца. 
В мэрии прокомментировали слова замглавы дептранса Сергея Фалькова об открытии перекрестка бульвара Архитекторов и Степанца. Ранее он заявил, что сроки открытия перекрестка неизвестны, хотя планировалось, что движение возобновят уже с 1 июля. В администрации отметили, что к этой дате перекресток все-таки откроют, но частично.
– Как и сообщалось ранее, сквозное движение на данном участке будет возобновлено в рабочем режиме по двум полосам, по одной в каждом из направлений, к 1 июля, – заявили в мэрии.
Напомним, реконструкция бульвара Архитекторов на участке от Волгоградской до Крупской должна завершиться к декабрю 2024 года.
·Авто

В мэрии прокомментировали слова замглавы дептранса Сергея Фалькова об открытии перекрестка бульвара Архитекторов и Степанца. 
В мэрии прокомментировали слова замглавы дептранса Сергея Фалькова об открытии перекрестка бульвара Архитекторов и Степанца. Ранее он заявил, что сроки открытия перекрестка неизвестны, хотя планировалось, что движение возобновят уже с 1 июля. В администрации отметили, что к этой дате перекресток все-таки откроют, но частично.
– Как и сообщалось ранее, сквозное движение на данном участке будет возобновлено в рабочем режиме по двум полосам, по одной в каждом из направлений, к 1 июля, – заявили в мэрии.
Напомним, реконструкция бульвара Архитекторов на участке от Волгоградской до Крупской должна завершиться к декабрю 2024 года.