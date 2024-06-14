Свободу пожилой мужчина, правда, потерял условно. А вот деньги за лечение пострадавшего с него спишут по-настоящему.
Кировский районный суд дал два года условного срока 69-летнему омичу. Весной позапрошлого года в одном из домов на улице 9-я Кировская у него произошел конфликт со знакомым, в ходе которого пенсионер ударил молодого оппонента ножом. 31-летний мужчина получил тяжкий вред здоровью.
– Потерпевший был застрахован в системе обязательного медицинского страхования, проходил лечение в БУЗОО «Станция скорой медицинской помощи», БУЗОО «ГК БСМП № 1». Поскольку сумма затраченных денежных средств на его лечение (более 30 тыс. рублей) была возмещена Территориальным фондом обязательного медицинского страхования, указанные расходы подлежали взысканию с лица, виновного в причинении вреда, – сообщили в прокуратуре Омской области.
Поэтому вдобавок к условному сроку омич заплатит за лечение знакомого 30 с лишним тысяч рублей.