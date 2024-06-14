Обращения местных жителей в различные структуры не дали результата. Пришлось подключиться Следственному комитету.
В приемную председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина во «ВКонтакте» обратилась жительница Кормиловки с жалобой на плохое водоснабжение.
– Длительное время в квартиры местных жителей поступает вода с ржавчиной и иными примесями, непригодная для потребления и бытовых нужд. В прошлом году в эксплуатацию в рамках реализации федерального проекта «Чистая вода» введена локальная станция очистки, однако ее производительность недостаточна для обслуживания населенного пункта. Неоднократные обращения граждан в различные структуры результатов не принесли, – сообщает информационный центр Следкома РФ.
О грязной воде в домах жителей Кормиловки сообщалось два месяца назад. В прошлом году в Кормиловке за 263 млн рублей построили очистные сооружения, которые должны были сделать воду пригодной. Но сооружения часто ломаются, а вода по-прежнему грязная. По этой причине следователи завели уголовное дело.
Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Омской области Владиславу Бражникову скорее завершить расследование и представить доклад. Поручения контролирует центральный аппарат Следственного комитета России.