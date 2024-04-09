Чтобы набрать чистой воды, приходится ехать на такси и платить за нее дополнительно.

Чтобы набрать чистой воды приходится ехать на такси и платить за нее дополнительно.

Жители поселка Кормиловка в Омской области пожаловались на то, что у них из кранов до сих пор течет грязная вода, которая к тому же плохо пахнет. Фотографии кормиловцы опубликовали в соцсетях.

– Вода бежит у нас из крана вместе с песком, так уже не первый год. Каждые полгода сроки откладывают еще на полгода. Не так давно местные власти отчитались о запуске новых очистных в рабочем поселке Кормиловка, сказали, что вода стала пригодной даже для питья! Кто желает попить водички? – сообщается в посте.

Отметим, что в прошлом году в Кормиловке построили очистные сооружения, которые должны были сделать воду пригодной для питься. На это потратили 263 млн рублей, однако они постоянно ломаются, а вода в поселке по-прежнему грязная. По этой причине следователи завели уголовное дело о халатности на чиновников Кормиловского района.

Местные жители также сообщили, что летом им обещают воду только два раза в день: утром и вечером. При этом платят кормиловцы за воду по 94,77 рубля за куб, а за чистой водой вынуждены ехать на такси. За литр тоже приходится отдавать 4-5 рублей.