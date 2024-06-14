За год цена на подобную недвижимость выросла почти на 18 %.
В прошлом месяце стоимость вторичного жилья в Омске увеличилась на 0,5 %. Среди других крупных городов Омск оказался на первом месте по этому показателю. В среднем цена квадратного местра вторички в городе составляет 103 тыс. рублей. За год цена на подобную недвижимость выросла почти на 18 %. В среднем такая квартира в Омске стоит 5 млн рублей.
– Относительно прошлого месяца объем предложений на вторичном рынке стагнирует (–0,2 % по всем городам-миллионникам). Мы ожидаем дальнейшего накопления предложений на вторичном рынке, который будет подпитываться продолжающимся вводом в эксплуатацию и переходом в категорию вторичной недвижимости строящихся сегодня объектов, а также удлинением цикла сделки на вторичном рынке: сейчас вторичная квартира продается в среднем на три месяца дольше, чем год назад, – рассказал коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров.
По цене квадратного метра вторичного жилья по-прежнему лидируют Москва, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород и Красноярск.