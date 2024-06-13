Бывший вице-губернатор, осужденный за превышение должностных полномочий, выйдя из тюрьмы по УДО, неоднократно нарушал Правила дорожного движения. Теперь наверняка жалеет об этом.

Бывший вице-губернатор, осужденный за превышение должностных полномочий, выйдя из тюрьмы по УДО, неоднократно нарушал Правила дорожного движения. Теперь наверняка жалеет об этом.

Стала известна причина отказа суда в снятии судимости бывшему вице-губернатору Омской области Станиславу Гребенщикову. В 2020 году экс-чиновник получил 2 года 6 месяцев колонии за превышение должностных полномочий, однако уже летом следующего года вышел по УДО. Сейчас он пытается снять с себя судимость.

Как пояснили в Кировском районном суде Омска, отказ в этом связан с тем, что Гребенщиков, оказавшись на свободе, неоднократно нарушал Правила дорожного движения.

– Основная причина: трижды привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Нарушения нельзя признать малозначительными, поскольку они совершены неоднократно, что отрицательно характеризует осужденного, – цитирует представителя суда портал «СуперОмск».

Станислав Гребенщиков работал в правительстве Омской области с 2012 по 2017 год. Сначала министром строительства и жилищно-коммунального комплекса, а с ноября 2015 года вице-губернатором.