В рамках нового соглашения с компанией предприятия региона получат высококачественные российские масла для промышленного оборудования и автотехники.

В рамках нового соглашения с компанией предприятия региона получат высококачественные российские масла для промышленного оборудования и автотехники.

«Газпром нефть» и администрация Краснодарского края подписали соглашение, направленное на обеспечение предприятий региона высококачественными российскими маслами для промышленного оборудования и автомобильной техники. Это сотрудничество позволит улучшить надежность и эффективность работы предприятий основных секторов экономики края, таких как агропромышленный комплекс, топливно-энергетическая отрасль, транспортная сфера и машиностроение. Оператором соглашения выступит «Газпромнефть – смазочные материалы».

Особое внимание уделено сельскохозяйственному сектору Краснодарского края. В научно-исследовательском центре «Газпромнефть-СМ» были разработаны инновационные рецептуры моторных и трансмиссионных масел, специально предназначенных для повышения надежности агропромышленной техники. Эти высокотехнологичные продукты обеспечивают надежную защиту двигателей, трансмиссий и других механизмов сельхозтехники даже при интенсивных нагрузках во время проведения посевных и уборочных работ.

Благодаря сотрудничеству с «Газпромнефтью – смазочные материалы» предприятия горно-туристического кластера Краснодарского края получат доступ к уникальным решениям, специально разработанным для использования на объектах данного сектора. Не менее значимым является факт, что «Газпром нефть» стала первой компанией в России, начавшей промышленный выпуск смазочных материалов для обслуживания вантовых мостов. Эти продукты обеспечивают надежную защиту подвесных механизмов от климатических воздействий и длительных эксплуатационных нагрузок.

Как отметил председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков, многолетнее партнерство «Газпром нефти» и Краснодарского края – пример успешного и эффективного взаимодействия.

– На территории края представлена широкая сеть АЗС компании, с применением битумов «Газпром нефти» строятся дороги, наше экологичное топливо применяется в пассажирском морском судоходстве. Благодаря новому соглашению предприятия Краснодарского края будут обеспечены эффективными отечественными маслами, получат экспертную и техническую поддержку с применением современных цифровых технологий, – подчеркнул Дюков.

Соглашение между «Газпром нефтью» и администрацией Краснодарского края открывает новые перспективы для развития промышленности и сельского хозяйства региона, а также способствует внедрению инновационных решений в различные отрасли экономики.