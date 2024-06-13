Омск-Информ
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·Общество

Так женщина похищала деньги.
Таврический районный суд рассмотрел уголовное дело 37-летнего менеджера микрокредитной организации. Женщина обвинялась в мошенничестве с использованием служебного положения в особо крупном размере.
По версии следствия, с августа по декабрь 2021 года в офисе менеджер подготавливала фиктивные договоры займа и расходные кассовые ордера на людей, которые раньше брали микрозаймы. Таким образом она похитила более 1,1 млн рублей.
Свою вину женщина признала и частично возместила ущерб. Суд приговорил ее к 3 годам лишения свободы условно и обязал полностью возместить ущерб.
·Общество

Так женщина похищала деньги.
Таврический районный суд рассмотрел уголовное дело 37-летнего менеджера микрокредитной организации. Женщина обвинялась в мошенничестве с использованием служебного положения в особо крупном размере.
По версии следствия, с августа по декабрь 2021 года в офисе менеджер подготавливала фиктивные договоры займа и расходные кассовые ордера на людей, которые раньше брали микрозаймы. Таким образом она похитила более 1,1 млн рублей.
Свою вину женщина признала и частично возместила ущерб. Суд приговорил ее к 3 годам лишения свободы условно и обязал полностью возместить ущерб.