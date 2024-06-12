Сначала суд решил, что мужчина просто толкнул брата, от чего тот упал, ударился и умер. Но позже вскрылись новые обстоятельства.

Сначала суд решил, что мужчина просто толкнул брата, от чего тот упал, ударился и умер. Но позже вскрылись новые обстоятельства.

Омский областной суд отменил приговор 56-летнему жителю Омска, осужденного за причинение смерти по неосторожности.

В январе 2023 года омич поругался с братом, страдающим психическим заболеванием, толкнул его в грудь, от чего тот упал, ударился и затем умер в больнице.

Изначально суд первой инстанции приговорил омича к 1 году ограничения свободы с возложением обязанностей и установлением запретов.

Но государственный обвинитель оспорил приговор в связи с неверной квалификацией преступления и мягкостью наказания.

– Омский областной суд принял во внимание доводы представления и обстоятельства дела, согласно которым, помимо толчка, от которого потерпевший упал, осужденный нанес ему множество ударов руками и ногой по телу, – сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.

Областной суд отменил приговор и признал мужчину виновным в умышленном причинениеи тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности. Омича отправили на 6 лет в колонию строгого режима.