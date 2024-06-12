Еще один несовершеннолетний водитель, севший за руль, угодил в серьезное ДТП.

Еще один несовершеннолетний водитель, севший за руль, угодил в серьезное ДТП.

В Омской области произошла еще одна авария с участием юного водителя. На этот раз все случилось по вине 17-летнего парня, который сел за руль «Тойоты-Корсы» и поехал по федеральной трассе Челябинск – Новосибирск.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД, вчера в 11-м часу вечера в районе 703-го километра дороги в Москаленском районе юный водитель не выдержал безопасную дистанцию до впереди двигающегося большегруза и столкнулся с ним.

Сам водитель легковушки не пострадал, а вот его 16-летней попутчице понадобилась медицинская помощь.

Сейчас полицейские разбираются, как юный водитель оказался за рулем.

Напомним, что накануне в Большереченском районе 13-летний мальчик пострадал, улетев на мопеде в кювет.