В соцсетях и мессенджерах стремительно распространяются группы и каналы, где предлагают обходить правила сервисов аренды электросамокатов.

В соцсетях и мессенджерах стремительно распространяются группы и каналы, где предлагают обходить правила сервисов аренды электросамокатов.

Омичи, желающие сэкономить на аренде электросамокатов, рискуют не только потерей денег, но и заражением своих гаджетов вирусами, а также проблемами с законом. Как выяснили специалисты компании F.A.C.C.T., в соцсетях и мессенджерах насчитывается как минимум 25 групп и каналов, где предлагается обходить правила сервисов поминутной аренды электросамокатов.

Эти ресурсы продают доступы к аккаунтам с баллами программы лояльности и якобы служебному приложению для безлимитных поездок. За свои услуги мошенники просят относительно небольшие деньги – от 20 до 2000 рублей, но главная опасность даже не в потере этих денег.

– Попытка сэкономить таким образом на аренде электросамокатов или нарушить правила пользования транспортом может повлечь к блокировке в сервисе, потере денежных средств, утечке данных, заражению устройства гаджета, – отмечает ведущий аналитик F.A.С.С.T. Digital Risk Protection Евгений Егоров. – Покупать услуги через мессенджер небезопасно: это могут быть украденные аккаунты, использование которых грозит наказанием вплоть до уголовной ответственности.

В основном на удочку злоумышленников попадаются дети, подростки и не сильно подкованные в технических вопросах взрослые. Всеми движет жажда халявы.