30-й по счету предсезонный турнир состоится с 20 по 25 августа на «G-Drive Арене». В нем примут участие пять команд.

30-й по счету предсезонный турнир состоится с 20 по 25 августа на «G-Drive Арене». В нем примут участие пять команд.

ХК «Авангард» опубликовал календарь XXX Кубка Блинова, который пройдет в Омске с 20 по 25 августа. На льду«G-Drive Арены» сыграют пять команд – «Авангард», челябинский «Трактор», «Барыс» из Астаны, «Локомотив» (Ярославль) и новосибирская «Сибирь».

В стартовом матче 20 августа «ястребы» выйдут на лед против «Трактора». Турнир пройдет по круговой системе. Его победителем станет команда, набравшая больше всего очков. При равенстве баллов будут учитываться дополнительные показатели.

Ранее стал известен календарь матчей «Авангарда» в новом сезоне КХЛ. Омская команда начнет регулярный чемпионат 4 сентября игрой с «Сибирью».