В регулярном чемпионате омская команда проведет рекордные 68 матчей.

В регулярном чемпионате омская команда проведет рекордные 68 матчей.

Омский «Авангард» узнал свой календарь на следующий сезон. В предстоящем сезоне КХЛ каждая команда проведет рекордные 68 матчей. Регулярный чемпионат продлится по 23 марта 2025 года и включит в себя также рекордные 187 игровых дней и 782 матча.

Плей-офф пройдет с 26 марта по 25 мая 2025 года. Первый раунд по стандартной схеме в рамках конференций, а со второго вновь будет перекрестный формат.

Как уже сообщалось ранее, «Авангард» сыграет первый матч дома против «Сибири» 4 сентября. Далее предстоят домашние игры с «Нефтехимиком», «Ак Барсом» и «Амуром», которые состоятся 6, 9 и 11 сентября соответственно.

Интересно, что 30 сентября «ястребы» снова дома сыграют с «Сибирью», а 3 октября проведут матч против «Локомотива», который выбил «Авангард» из плей-офф в прошлом сезоне.

2024 год омская команда закончит шикарным домашним противостоянием с «Металлургом», а вот во время новогодних каникул будет играть исключительно в гостях.

Заключительный матч регулярного чемпионата «ястребы» проведут в Мытищах против команды «Куньлунь Ред Стар», которую тренирует Михаил Кравец.

Полный календарь «Авангарда» можно посмотреть здесь.