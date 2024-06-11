Омск-Информ
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·Общество

Увеличилось за неделю и количество госпитализаций.
Федеральный оперштаб опубликовал информацию о заболеваемости коронавирусом в Омской области. Так, за последнюю неделю количество заболевших вирусом составило 195 человек.
При этом неделей ранее заболевших было выявлено меньше – 142 человека. Увеличилось и количество госпитализаций: с 15 до 24.
Напомним, что режим повышенной готовности из-за ковида в регионе продлен до конца июля.
·Общество

Увеличилось за неделю и количество госпитализаций.
Федеральный оперштаб опубликовал информацию о заболеваемости коронавирусом в Омской области. Так, за последнюю неделю количество заболевших вирусом составило 195 человек.
При этом неделей ранее заболевших было выявлено меньше – 142 человека. Увеличилось и количество госпитализаций: с 15 до 24.
Напомним, что режим повышенной готовности из-за ковида в регионе продлен до конца июля.