Автобус Dongfeng EQ6930, который теперь ездит по маршруту № 73, также оборудован откидными сиденьями.

Автобус Dongfeng EQ6930, который теперь ездит по маршруту № 73, также оборудован откидными сиденьями.

На маршруте № 73 появился еще один комфортабельный автобус. Как сообщает телеграм-канал «Комнатный урбанист», это Dongfeng EQ6930. Ранее такой автобус не работал на дорогах России.

Это полунизкопольный автобус с двумя дверьми, который оснащен дизельным двигателем стандарта Евро-4. В новом «китайце» есть USB-розетки для зарядки гаджетов, дополнительные откидные сиденья, а также камеры видеонаблюдения и электронные маршрутоуказатели.

Dongfeng EQ6930 оборудован 31 сидячим местом. А общая его вместимость составляет 75 человек. Но неудобны автобусы отсутствием задних дверей.

Ранее на 73-м маршруте появились автобусы-«кубики».