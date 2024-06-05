Омск-Информ
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·Общество

ЛиАЗы, которые начали возить пассажиров на 73-м маршруте, официально называют «курсорами», а неофициально их зовут «кубиками».

Омичей начали возить новые автобусы. Они появились на маршруте № 73. В линию вышли два новых автобуса среднего класса ЛиАЗ-4292 «Курсор», сообщает близкий к департаменту транспорта телеграм-канал «Комнатный урбанист».

Отмечается, что такие автобусы еще называют «ЛиАЗ-кубик». Они занимают промежуточное положение между ПАЗ «Vector» и ЛиАЗ-5292 и являются своего рода уменьшенной версией последнего.

Новые «курсоры» полностью низкопольные и имеют три двери. Вмещают они до 82 пассажиров.

·Общество

ЛиАЗы, которые начали возить пассажиров на 73-м маршруте, официально называют «курсорами», а неофициально их зовут «кубиками».

Омичей начали возить новые автобусы. Они появились на маршруте № 73. В линию вышли два новых автобуса среднего класса ЛиАЗ-4292 «Курсор», сообщает близкий к департаменту транспорта телеграм-канал «Комнатный урбанист».

Отмечается, что такие автобусы еще называют «ЛиАЗ-кубик». Они занимают промежуточное положение между ПАЗ «Vector» и ЛиАЗ-5292 и являются своего рода уменьшенной версией последнего.

Новые «курсоры» полностью низкопольные и имеют три двери. Вмещают они до 82 пассажиров.