Капитальный ремонт Богословской школы выполнен на 63 %. 1 сентября школьники придут в обновленное здание.

Капитальный ремонт Богословской школы выполнен на 63 %. 1 сентября школьники придут в обновленное здание.

Министр образования Омской области Иван Кротт рассказал о том, как проходит капитальный ремонт Богословской школы Омского района.

Напомним, что вчера село Богословка стало известно на всю Россию, благодаря тому что к местному магазину подлетел вертолет с покупателем, который приобрел все необходимое и снова сел в воздушное судно.

Но сейчас в селе происходит не менее важное событие – ремонтируют школу. Строители уже ведут отделочные работы, укладывают керамогранитную плитку на пол и стены.

– В здании полностью обновлены системы водоснабжения и канализации, идет монтаж отопления и электропроводки, завершается работа по обновлению крыши и фасада. Сейчас закупают краску, линолеум, спортивное покрытие, сантехнику, мебель, – сообщил Кротт. – Капремонт Богословской школы выполнен на 63 %. Также обсуждается вопрос благоустройства пришкольной территории.

Подрядчики должны закончить работы до 1 сентября, чтобы дети в день знаний пришли в полностью обновленное здание.

Сейчас в регионе продолжается капитальный ремонт сразу 24 школ, из них 19 объектов планируем сделать за два года, а 5 объектов – за год.