Купюра самого высокого номинала становится популярной, а более мелкие переходят в разряд разменных.
Генеральный директор «Гознака» Аркадий Трачук объяснил популярность купюр номиналом 5 тыс. рублей. В прошлом году объем операций с этой банкнотой увеличился в 2 раза, при этом купюрами в 500 и 1000 рублей россияне стали пользоваться меньше.
– Происходят фундаментальные изменения характера использования наличных. Сегодня более 85 % розничных платежей осуществляется в безналичной форме. И, соответственно, потребность в мелких номиналах уменьшается, поскольку именно они в основе расчетов, а крупные банкноты играют все более важную роль для сбережений, – сказал Трачук в интервью газете «Известия». – Собственно, характер именно сбережений остается, и поэтому востребованность банкнот более высоких номиналов становится выше.
Также на характер использования банкнот влияет инфляция, добавил руководитель «Госзнака».
Ранее стало известно, что в Омске планируется строительство завода по производству банкоматов.