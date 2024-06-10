Губернатор Омской области назвал посадку самолета в пшеничном поле в сентябре прошлого года одной из причин строительства воздушной гавани.

Губернатор Омской области назвал посадку самолета в пшеничном поле в сентябре прошлого года одной из причин строительства воздушной гавани.

На сегодняшнем брифинге губернатор Омской области Виталий Хоценко назвал подписание соглашения с УК «Аэропорты регионов» о строительстве аэропорта Федоровка одним из важнейших итогов Петербургского международного экономического форума. Договор концессии подписан 6 июня сроком на 49 лет, стоимость проекта составляет 43 млрд рублей. Объект начали возводить в 1994 году, но в итоге законсервировали. Со временем стало понятно, что новые воздушные ворота жизненно необходимы городу.

Губернатор назвал несколько аргументов в пользу реализации проекта. В частности, ЧП 12 сентября прошлого года с севшим в пшеничном поле самолетом, следовавшим из Сочи.

– Сейчас существует множество ограничений для нахождения воздушной гавани в городской черте. Во-первых, ужесточаются нормы безопасности. Нахождение аэропорта в черте города-миллионника недопустимо, – заявил Хоценко. – Во-вторых, рядом со взлетной полосой сегодня находится заповедник «Птичья гавань», где обитают редкие птицы. В-третьих, будет ограничивающая седьмая подзона, предполагающая согласование со всеми федеральными структурами разрешений на строительство, что затянет развитие города. И, наконец, в прошлом году самолет, следовавший из Сочи, не стал садиться в Омске из-за неполадок на борту и в итоге приземлился в пшеничном поле под Новосибирском. Все эти факторы привели к тому, что решение созрело.

Кроме того, мощностей действующего терминала для растущего пассажиропотока уже не хватает. Потом губернатор обратился за помощью к президенту РФ Владимиру Путину. Результат оказался положительным.

– В прошлом году в начале сентября была встреча с президентом. Попросил поддержать наш проект. Мы выбрали концессионера – УК «Аэропорты регионов», потому что у них есть опыт строительства таких объектов с нуля, – отметил Хоценко. – Владимир Путин поддержал, потом последовали согласовательные процедуры с правительством РФ. И 19 апреля вышло распоряжение правительства России о согласовании прямого соглашения с компанией «Омскаэроинвест». И на ПМЭФ мы подписали этот договор.

Предполагается, что длина взлетной полосы составит 3200 метров и ширина – 45 метров. Планируется построить терминал площадью более 30 тыс. квадратных метров, рассчитанный на 3,5–5 млн пассажиров в год, гостиницу и парковку.