Девушка села за руль без прав и перепутала педали тормоза и газа.

Девушка села за руль без прав и перепутала педали тормоза и газа.

Ленинский районный суд рассмотрел уголовное дело 20-летней омички. Она обвинялась в нарушении правил дорожного движения, которое повлекло причинение тяжкого вреда здоровью.

9 ноября прошлого года на парковке у «АТ-Маркета» на улице 6-я Станционная девушка села за руль автомобиля «Ниссан-Патфайндер», который принадлежал ее возлюбленному. При этом водительского удостоверения у омички не было. В результате автоледи перепутала педали тормоза и газа, не справилась с управлением и снесла уличный павильон для курения, в котором находились три женщины. В результате одна из пострадавших получила серьезные травмы.

Свою вину омичка признала полностью. Суд приговорил ее к 3 годам лишения свободы условно, а также на 2 года запретил управлять транспортными средствами. Отдельно суд рассмотрит гражданский иск от пострадавшей женщины, которая требует компенсацию.