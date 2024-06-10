В компании считают, что экологическую культуру нужно формировать с самого раннего возраста.

В компании считают, что экологическую культуру нужно формировать с самого раннего возраста.

В Октябрьском округе Омска прошел захватывающий экологический праздник, посвященный Дню защиты детей и Дню эколога. Организатором мероприятия выступил региональный оператор «Магнит», который сделал этот день незабываемым для всех участников. Главным героем праздника стал кот Магнитик, живой талисман регоператора и главный вдохновитель конкурса «ЭкоШкола», направленного на сбор вторсырья среди школ и детских садов Омской области.

На протяжении всего мероприятия дети и их родители были вовлечены в увлекательные мастер-классы и игры, способствующие осознанному отношению к окружающей среде. Совместно с экоблогером Оксаной Мироненко, Магнитик провел игровой мастер-класс по раздельному сбору отходов. Маленькие участники не только узнали о важности правильной сортировки мусора, но и лично попробовали разделить отходы на бумагу, пластик, органические отходы и другие категории. Это стало не только обучающим, но и увлекательным занятием!

Особенно запомнилась демонстрация переработки пластиковых крышечек, проведенная Сергеем Мухиным в рамках проекта «Пластик во благо». Дети с интересом узнали, как из обычных крышечек можно создавать что-то новое и полезное, что вдохновило их на дальнейшие экологические инициативы.

Невероятные эмоции вызвала игра в экологический пинг-понг от «Экотерема», которая принесла много радости всем участникам праздника. А какой праздник обходится без угощений и подарков? Все участники конкурса «Магнитик учит разделять отходы» получили заслуженные призы, а бесплатное мороженое стало приятным бонусом для всех гостей.

Кроме того, каждому, кто принес и сдал вторсырье в этот день, были вручены особые подарки в знак благодарности за их вклад в охрану окружающей среды. Этот праздник стал не только веселым и увлекательным событием, но и напоминанием о важности бережного отношения к нашей планете и необходимости заботы о ней для будущих поколений.

– Такие мероприятия помогают детям лучше понять важность сортировки отходов и научиться правильно с ними обращаться, – отметил гендиректор компании «Магнит» Карен Егоян. – Это способствует формированию экологической культуры с самого раннего возраста. К тому же праздник делает процесс обучения увлекательным и интересным для детей. Они могут участвовать в различных конкурсах, играх и мастер-классах, связанных с экологией и сортировкой отходов. Это помогает закрепить полученные знания и мотивирует их продолжать заботиться об окружающей среде.

Он также призвал следить за аккаунтами компании в социальных сетях, так как в ближайшее время будет запущен еще один конкурс для детей. Кроме того, продолжается прием заявок на конкурс по сбору вторсырья для школ и детских садов под названием «Экошкола», призовой фонд которого составляет 1 млн рублей.