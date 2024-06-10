В трех селах, откуда ушла вода, уже завершили санитарную обработку. В пунктах временного размещения продолжают находиться 129 человек.

В трех селах, откуда ушла вода, уже завершили санитарную обработку. В пунктах временного размещения продолжают находиться 129 человек.

Сегодня состоялось заседание штаба по ликвидации последствий весеннего паводка. О его итогах в своем телеграм-канале рассказал губернатор Виталий Хоценко.

– За прошедшие сутки вода ушла еще из 10 домов, и на данный момент затопленными остаются 347 домовладений в 14 населенных пунктах. Везде, откуда уходит вода, продолжается просушка и дезинфекция домов. Полностью завершили санитарную обработку в селах Кайлы, Кушма, Малая Игиза. Сегодня бригады выедут для дезинфекции села Большая Тебендя и Кайсы, – сообщил Хоценко.

Что касается количества домов, которые остаются затопленными, то утром в ГУ МЧС России по Омской области сообщили о том, что таковыми сейчас является 321 дом. Но на заседании штаба, видимо, были озвучены другие цифры.

Также Виталий Хоценко сообщил, что в пунктах временного размещения сейчас находится 129 человек, они обеспечены всем необходимым.

Власти также продолжают работу по оценке ущерба, который нанес паводок имуществу жителей севера региона.