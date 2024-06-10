За неделю вода ушла из 164 домов. Но пока ее уровень выше критических отметок.

За неделю вода ушла из 164 домов. Но пока ее уровень выше критических отметок.

На данный момент в Усть-Ишимском районе остаются затопленными 321 дом и 802 приусадебных участка, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области.

Неделю назад сообщалось о том, что затоплено было 485 домов. То есть за 7 дней вода покинула 164 дома.

Напомним, что уровень Иртыша в районе Усть-Ишима снизился до отметки 856 сантиметров. Это на 16 см выше критической отметки. А в реке Ишим в районе села Орехово вода опустилась до 1256 сантиметров. Но пока это тоже много.

Спасатели контролируют паводковую ситуацию на севере региона.