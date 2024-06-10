Омск-Информ
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·Общество

За неделю вода ушла из 164 домов. Но пока ее уровень выше критических отметок.

На данный момент в Усть-Ишимском районе остаются затопленными 321 дом и 802 приусадебных участка, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области.

Неделю назад сообщалось о том, что затоплено было 485 домов. То есть за 7 дней вода покинула 164 дома.

Напомним, что уровень Иртыша в районе Усть-Ишима снизился до отметки 856 сантиметров. Это на 16 см выше критической отметки. А в реке Ишим в районе села Орехово вода опустилась до 1256 сантиметров. Но пока это тоже много.

Спасатели контролируют паводковую ситуацию на севере региона.

·Общество

За неделю вода ушла из 164 домов. Но пока ее уровень выше критических отметок.

На данный момент в Усть-Ишимском районе остаются затопленными 321 дом и 802 приусадебных участка, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области.

Неделю назад сообщалось о том, что затоплено было 485 домов. То есть за 7 дней вода покинула 164 дома.

Напомним, что уровень Иртыша в районе Усть-Ишима снизился до отметки 856 сантиметров. Это на 16 см выше критической отметки. А в реке Ишим в районе села Орехово вода опустилась до 1256 сантиметров. Но пока это тоже много.

Спасатели контролируют паводковую ситуацию на севере региона.