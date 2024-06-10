Эксперты отмечают, что магнитная буря достигнет уровня G2 (средний класс) к полуночи.

Эксперты отмечают, что магнитная буря достигнет уровня G2 (средний класс) к полуночи.

Сегодня на Омскую область обрушится мощная магнитная буря. Согласно прогнозам лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, магнитная буря начнется сегодня, 10 июня, во второй половине дня. Она достигнет уровня G2 (средняя буря) к полуночи.

После этого магнитосфера будет возбужденной до 12:00 завтрашнего дня, 11 июня. После этого магнитный фон стабилизируется.

Отметим, что во время магнитных бурь люди могут испытывать недомогание: головную боль, слабость и даже тошноту.