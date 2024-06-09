Матч против курского «Авангарда» завершился вничью. В свой день рождения «Иртыш» не смог порадовать болельщиков.

Матч против курского «Авангарда» завершился вничью. В свой день рождения «Иртыш» не смог порадовать болельщиков.

В Курске доиграли матч последнего тура группы «Серебро» Второй лиги между местным «Авангардом» и омским «Иртышом». Напомним, что матч был прерван на 73-й минуте из-за опасности атаки беспилотников. Также в Курске объявлялась ракетная опасность.

Менее чем через час после остановки игры было объявлено, что угроза миновала. Команды вышли на поле и доиграли матч, но уже без зрителей.

К моменту остановки матча счет был 1:1. В первом тайме голами обменялись полузащитник «Иртыша» Никита Ершов и игрок «Авангарда» Владислав Игнатенко.

Чтобы выходить в группу «Золото», «Иртышу» нужно было непременно побеждать. Но в оставшиеся минуты счет не изменился. Матч закончился со счетом 1:1. В заветную «золотую» группу поднялся «Авангард», а «Иртыш» по итогам сезона занял пятое место и остался в «Серебре».

Отметим, что сегодня исполнилось 78 лет со дня образования футбольного клуба «Иртыш». Но в день рождения клуба футболисты «Иртыша» не смогли сделать подарок ни себе, ни болельщикам. Хотя надо сказать, что «Иртыш» здорово прибавил под конец сезона, одержав в восьми матчах 5 побед при трех ничьих.